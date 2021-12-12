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39 минут назад

На продажу выставили пикап Toyota, простоявший в гараже 28 лет

Старенький пикап Toyota, простоявший в гараже 28 лет, продадут на аукционе Mecum в январе. Речь идёт об аутентичном Toyota Hilux с пробегом 94 мили (151 километр) и необычной историей. Владелец из штата Нью-Гэмпшир приобрёл автомобиль новым в 1993 году, но до 2021-го машиной по каким-то причинам не пользовались. Грузовичок оказался настоящей «капуслой времени», и за последние полгода на его продаже пытаются заработать второй раз.

Простоявший в гараже 28 лет пикап Toyota выставили на продажу
Фото: Motor.ruMotor.ru

За без малого три десятилетия пришли в негодность шины, масляный фильтр, топливный насос, топливный бак и аккумулятор. Эти компоненты заменили в ходе техобслуживания, но всё остальное в японском грузовичке оригинальное. Как видно по фотографиям, тёмно-зелёная краска не выгорела, а хромированные бамперы не потускнели.

Под капотом Toyota Hilux атмосферный 114-сильный четырёхцилиндровый бензиновый двигатель объёмом 2,4 литра. Коробка передач — 5-ступенчатая «механика», есть полный привод и понижающая передача. Комплектация небогатая: салон отделан серой тканью и практичным пластиком, нет ни магнитолы, ни электростеклоподъёмников.

Утилитарный 28-летний пикап должен быть недёшев — японские журналисты выяснили, что в сентябре эта же машина с пробегом 84 мили (135 километров) сменила владельца за 45 100 долларов, и отдавать рамный грузовичок дешевле этой суммы резона нет. Сравнимо в США стоит абсолютно новая Toyota Tundra в богатой комплектации.

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