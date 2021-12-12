Простоявший в гараже 28 лет пикап Toyota выставили на продажу

Старенький пикап Toyota, простоявший в гараже 28 лет, продадут на аукционе Mecum в январе. Речь идёт об аутентичном Toyota Hilux с пробегом 94 мили (151 километр) и необычной историей. Владелец из штата Нью-Гэмпшир приобрёл автомобиль новым в 1993 году, но до 2021-го машиной по каким-то причинам не пользовались. Грузовичок оказался настоящей «капуслой времени», и за последние полгода на его продаже пытаются заработать второй раз.

За без малого три десятилетия пришли в негодность шины, масляный фильтр, топливный насос, топливный бак и аккумулятор. Эти компоненты заменили в ходе техобслуживания, но всё остальное в японском грузовичке оригинальное. Как видно по фотографиям, тёмно-зелёная краска не выгорела, а хромированные бамперы не потускнели.

Под капотом Toyota Hilux атмосферный 114-сильный четырёхцилиндровый бензиновый двигатель объёмом 2,4 литра. Коробка передач — 5-ступенчатая «механика», есть полный привод и понижающая передача. Комплектация небогатая: салон отделан серой тканью и практичным пластиком, нет ни магнитолы, ни электростеклоподъёмников.