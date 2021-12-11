Российских автомобилистов предупредили о мошенниках на дорогах

В пандемию автомошенники начали применять новые уловки, но самым распространенным на сегодняшний день остается бытовое мошенничество. Об этом рассказал «Звезде» заместитель исполнительного директора Российского союза автостраховщиков Сергей Ефремов.
Так как имитировать ДТП стало сложнее из-за дорожных камер и других средств фотовидеофиксации, мошенники намеренно устраивают аварию. Обычно такие аварии устраивают на малоскоростных участках, чтобы свести опасность к минимуму.
По словам Ефремова, иногда такой автомобиль мошенников поступает к страховщикам более 30 раз за год.
Кроме того, в пандемийный, экономически проблемный, период граждане злоупотребляют страхованием. Так, в ДТП приписываются повреждения, которые были получены в другой ситуации.
Другие автоэксперты добавляют, что мошенники часто имитируют ДТП и предлагают «договориться на месте», вымогая деньги.