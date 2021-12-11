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1 час назад

Российских автомобилистов предупредили о мошенниках на дорогах

В пандемию автомошенники начали применять новые уловки, но самым распространенным на сегодняшний день остается бытовое мошенничество. Об этом рассказал «Звезде» заместитель исполнительного директора Российского союза автостраховщиков Сергей Ефремов.

Российских автомобилистов предупредили о мошенниках на дорогах
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Так как имитировать ДТП стало сложнее из-за дорожных камер и других средств фотовидеофиксации, мошенники намеренно устраивают аварию. Обычно такие аварии устраивают на малоскоростных участках, чтобы свести опасность к минимуму.

По словам Ефремова, иногда такой автомобиль мошенников поступает к страховщикам более 30 раз за год.

Кроме того, в пандемийный, экономически проблемный, период граждане злоупотребляют страхованием. Так, в ДТП приписываются повреждения, которые были получены в другой ситуации.

Другие автоэксперты добавляют, что мошенники часто имитируют ДТП и предлагают «договориться на месте», вымогая деньги.

Автоновости,Сергей Ефремов,
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