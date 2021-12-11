Российских автомобилистов предупредили о мошенниках на дорогах

В пандемию автомошенники начали применять новые уловки, но самым распространенным на сегодняшний день остается бытовое мошенничество. Об этом рассказал «Звезде» заместитель исполнительного директора Российского союза автостраховщиков Сергей Ефремов.

Фото: РИА Новости РИА Новости

Так как имитировать ДТП стало сложнее из-за дорожных камер и других средств фотовидеофиксации, мошенники намеренно устраивают аварию. Обычно такие аварии устраивают на малоскоростных участках, чтобы свести опасность к минимуму.

По словам Ефремова, иногда такой автомобиль мошенников поступает к страховщикам более 30 раз за год.

Кроме того, в пандемийный, экономически проблемный, период граждане злоупотребляют страхованием. Так, в ДТП приписываются повреждения, которые были получены в другой ситуации.