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44 минуты назад

В России предсказали волну новых штрафов для водителей

Количество штрафов водителей в 2022 году может вырасти в связи с возможным введением наказания за превышение средней скорости. От такой практики отказались в 2021 году, но она появилась в тексте нового ГОСТа, который могут утвердить в 2022-м.

Водителям предсказали волну новых штрафов
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По мнению экспертов, возврат штрафов за такие нарушения не снизит опасность на дорогах, а только увеличит число наказаний. Ранее стало известно, что проект нового Кодекса об административных правонарушениях (КоАП) предусматривает наказание для водителей-лихачей, которые любят опасное вождение. Скоро дорожные камеры получат право отслеживать и фиксировать подобные нарушения.

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Росстандарт и МВД уже подготовили изменения для соответствующего государственного стандарта (ГОСТа), их утвердят в 2022 году. Но эксперты рассказали URA.ru, что возврат такой практики только увеличит количество штрафов, а не повысит безопасность на дорогах.

«Например, на Западе, в Европе саму проезжую часть выстаивают так, чтобы водителям самим приходилось снижать скорость. В Москве есть такие магистрали, где можно, действительно, ездить быстро и безопасно, но там устанавливают ограничения гораздо ниже, чтобы можно было собрать с водителей побольше штрафов», — рассказала изданию президент Национального союза ассоциации автошкол Елена Зайцева.

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Автоюрист Лев Воропаев считает, что введением ГОСТа средней скорости на дороге власти пытаются подвести нормативную базу под огромное количество камер на дорогах. Но изменения надо вносить и в КоАП, так как ГОСТ — это не самый сильный нормативный акт с точки зрения законодательной иерархии.

«Идея вроде бы здравая с точки зрения обеспечения безопасности, так как, по данным ГИБДД, превышение скорости является одним из основных источников аварийности, поэтому какой-то способ фиксации необходим, но главное, чтобы это не выходило за рамки. Так как у многих автолюбителей средства видеофиксации вызывают вопрос, как они устанавливаются и сертифицируются, потому что в суде нереально доказать, что прибор обманывает или неверно фиксирует нарушение скорости», — рассказал Воропаев.

Автоновости,Лев Воропаев,Елена Зайцева,МВД,
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