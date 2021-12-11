Водителям предсказали волну новых штрафов

Количество штрафов водителей в 2022 году может вырасти в связи с возможным введением наказания за превышение средней скорости. От такой практики отказались в 2021 году, но она появилась в тексте нового ГОСТа, который могут утвердить в 2022-м.

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По мнению экспертов, возврат штрафов за такие нарушения не снизит опасность на дорогах, а только увеличит число наказаний. Ранее стало известно, что проект нового Кодекса об административных правонарушениях (КоАП) предусматривает наказание для водителей-лихачей, которые любят опасное вождение. Скоро дорожные камеры получат право отслеживать и фиксировать подобные нарушения.

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Росстандарт и МВД уже подготовили изменения для соответствующего государственного стандарта (ГОСТа), их утвердят в 2022 году. Но эксперты рассказали URA.ru, что возврат такой практики только увеличит количество штрафов, а не повысит безопасность на дорогах.

«Например, на Западе, в Европе саму проезжую часть выстаивают так, чтобы водителям самим приходилось снижать скорость. В Москве есть такие магистрали, где можно, действительно, ездить быстро и безопасно, но там устанавливают ограничения гораздо ниже, чтобы можно было собрать с водителей побольше штрафов», — рассказала изданию президент Национального союза ассоциации автошкол Елена Зайцева.

Автоюрист Лев Воропаев считает, что введением ГОСТа средней скорости на дороге власти пытаются подвести нормативную базу под огромное количество камер на дорогах. Но изменения надо вносить и в КоАП, так как ГОСТ — это не самый сильный нормативный акт с точки зрения законодательной иерархии.