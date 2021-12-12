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1 час назад

Названы самые популярные схемы мошенничества со автостраховкой

Эксперты рынка автострахования назвали самые популярные в 2021 году мошеннические схемы с автомобилями. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на специалистов страховой компании «Согласие».

Названы самые популярные схемы мошенничества со автостраховкой
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Эксперты отметили, что в уходящем году наиболее часто происходили угоны автомобиля под видом аренды, использование автомобилей-двойников и постановочные ДТП с грузовиками.

Так, в Москве преступники под видом аренды перегоняли автомобили за пределы России. В частности, они пытались завладеть элитным Mercedes-Benz AMG G63 стоимостью 16,5 миллиона рублей. Злоумышленников задержали, а машину нашли в другом регионе и вернули страхователю.

В Тамбовской области разоблачили группу, промышлявшую инсценировкой хищения автомобилей. В компании по автокаско на два миллиона рублей застраховали Volkswagen Touareg. Затем владелец заявил о краже транспортного средства.

«В ходе расследования выяснилось, что Volkswagen Touareg ранее участвовал в ДТП, в результате которого был разбит в "тоталь". При страховании на осмотр был представлен автомобиль-двойник с перебитыми идентификационными номерами», - рассказали страховщики.

Также был выявлен злоумышленник, который намеренно устраивает ДТП в столичном регионе. На своем Nissan Cedric он участвовал в 168 авариях. После каждой подавал иски к страховым компаниям. Для ДТП злоумышленник выбирал преимущественно грузовые авто, едущие по круговой развязке.

Ранее в столице также был замечен автоподставщик на Bentley Continental, который спровоцировал порядка 60 аварий.

Автоновости,Nissan Cedric,Volkswagen Touareg,Bentley Continental,Bentley,Nissan,Volkswagen,Mercedes-Benz,
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