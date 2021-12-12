Audi подтвердила переход суперкара R8 на электротягу

То, что компания Audi вынашивает планы заменить бензиновый суперкар R8 электромобилем, уже давно не секрет: слухи об этом ходят как минимум три года. Теперь эту информацию можно впервые считать официальной, поскольку неизбежный переход среднемоторной модели на электротягу подтвердила руководитель отдела маркетинга подразделения Audi Sport Линда Курц. Но с одной важной оговоркой — никаких сроков у Ауди пока нет, а процесс может растянуться до конца десятилетия.

Как рассказала в интервью изданию Roadshow руководитель отдела маркетинга спортивного подразделения Audi Sport Линда Курц, в будущем вся линейка «заряженных» моделей Audi будет электрифицирована — включая суперкар R8. Конкретных сроков перехода на электротягу пока нет, так что этот процесс может растянуться до 2030-х годов. Правда, каким станет наследник Audi R8, пока непонятно. Нынешнее поколение суперкара выпускают на заводе в Неккарзульме с 2015 года, а год спустя к нему присоединился и родстер R8 Spyder. В России продавалось только купе с 5,2-литровым атмосферным мотором V10, но в 2019 году его перестали поставлять на российский рынок — ещё до рестайлинга.