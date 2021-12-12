FAW привезет в Россию стильный седан размером с Octavia

Китайский автогигант FAW привезет в Россию стильный седан Bestune B70 размером со Skoda Octavia и компактный кроссовер Bestune T55. По данным «Автостата», обе новинки появятся на нашем рынке во второй половине следующего года и будут доступны в четырёх комплектациях с 1,5-литровыми турбомоторами и передним приводом. До конца этого года российская гамма FAW пополнится давно ожидаемым среднеразмерным кроссовером Bestune T77.

Купеобразный седан FAW Bestune B70 образца 2020 года чуть крупнее актуальной Skoda Octavia. Длина/ширина/высота китайской новинки — 4810/1840/1455 миллиметров, колёсная база — 2800 миллиметров. В Поднебесной моторная гамма состоит из турбомоторов 1.5 (169 сил, 258 Нм) и 2.0 (224 силы, 340 Нм), те же агрегаты ждут и в России.

FAW Bestune T55 сопоставим по размерам с Volkswagen Taos. Длина/ширина/высота китайского кроссовера равны соответственно 4437/1850/1625 миллиметрам, колёсная база — 2650 миллиметров. В Китае модель доступна с безальтернативным 169-сильным (258 Нм) турбомотором 1.5 и 7-скоростным «роботом», а в России можно ожидать перекалибровки двигателя в угоду налоговой выгоде.

И Bestune B70, и Bestune T55 базируются на оригинальной модульной платформе FMA с поперечным расположением двигателя и базовым передним приводом. Интересно, что в Китае у седана независимая задняя подвеска, а у кроссовера — полузависимая балка.

Интерьеры обеих моделей схожи: цифровая приборная панель диагональю 12,3 дюйма и тачскрин мультимедиасистемы аналогичного размера входят в базовое оснащение. Цены в китайской валюте и на Bestune B70, и на Bestune T55 стартуют с отметки 100 тысяч юаней (1,15 миллиона рублей).