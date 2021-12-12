Peugeot установил в фургон настоящую кухню

Французский автопроизводитель Peugeot и американский производитель бытовой техники Whirlpool представили необычный совместный проект — фургон Peugeot Expert со встроенной кухней, разработанный в рамках проекта Whirlpool Experience Tour. Фургон с кухней уже посетил 20 французских городов и принял участие в 72 тренингах для более чем 500 продавцов техники Whirlpool. Продолжение программы намечено на апрель 2022 года — к этому времени планируется построить ещё несколько экземпляров для Италии, Польши и Великобритании.

В альянсе Stellantis отмечают, что у Peugeot и Whirlpool одна и та же ДНК, поскольку у них одинаковое позиционирование в своих отраслях. Ключевые тезисы и принципы обеих компаний — производительность и эффективность, а также социальная и экологическая ответственность. К примеру, Peugeot в духе времени взяла курс на полную электрификацию, а Whirlpool обещает приготовление пищи на пару без жира. В качестве демонстрационной платформы для последних продуктов Whirlpool взяли фургон Peugeot Expert с удлинённой колесной базой. Боковые части его кузова полностью открываются, образуя две большие рабочие зоны.