Названы самые популярные схемы обмана автомобилистов

На рынке автострахования огромное количество предложений и услуг, которые очень часто приносят владельцу машины больше проблем, чем пользы. Одним из таких примеров являются мошеннические схемы, которыми промышляют лжестраховщики. Автоэксперты утверждают, что в 2021 году преступники стали чаще использовать сложно выявляемые схемы афер, связанных с подставными ДТП и липовыми документами. «Вечерняя Москва» узнала о самых распространенных способах обмана, которые чаще всего использовали злоумышленники в отношении водителей в уходящем году.

Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва Кирилл Зыков / АГН Москва

ОСАГО преткновения

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Как рассказал в беседе с корреспондентом «ВМ» автомобильный эксперт и юрист Дмитрий Славнов, чаще всего на удочку преступников попадались те граждане, у которых истекал срок «автогражданки»:

— Удивительно, но у мошенников имеется база всех автомобилистов, у которых завершается период действия ОСАГО.

Схема обмана работает следующим образом: злоумышленник представляется сотрудником страховой компании, предлагает продлить полис. При этом он может назвать настоящие данные, включая срок действующего полиса и номер транспортного средства. Именно это, по словам Славнова, и вызывает доверие жертвы, а дальше мошенники рассчитывают итоговую сумму. И она, как правило, в два раза меньше той, которую обычно просят страховщики за свои услуги:

— Некоторые злоумышленники готовы отправить полис с доставкой на дом. Правда, оплату они принимают только наличными. Курьер к вам приедет обязательно с документами, но они, к сожалению, будут поддельными.

Как правило, выявить подвох с первого раза не удается, отметил собеседник «ВМ». И лишь при проверке сотрудниками ГИБДД или при оформлении европротокола при ДТП обман всплывает наружу:

— Часто люди, которые стали жертвами аферистов, узнают о таком разводе, обратившись в страховую компанию. И, как правило, им сообщают, что на них даже полис не оформлен. Ездить с липовым документом — дело рискованное, ведь при любой проверке вам могут выписать штраф на крупную сумму.

За поддельный полис ОСАГО действующее законодательство предусматривает штраф до 80 тысяч рублей или в размере полугодового дохода нарушителя, исправительные работы сроком до двух лет, обязательные работы сроком до 480 часов либо арест сроком до полугода.

В то же время, если владелец авто понимает, что стал жертвой аферистов, ему, как подчеркивает Славнов, следует заявить об этом в полицию. В таком случае никакие меры наказания применяться не будут.

— У нас есть тарифный коридор на страховой полис ОСАГО, — отмечает эксперт, — который контролируется Центробанком России. Если вам какие-то ребята предлагают сумму в разы ниже, чем положено, — это мошенники.

Автоюрист призвал при обнаружении подделки немедленно обратиться в правоохранительные органы.

Инсценировка аварий

«Постановочное» ДТП — еще один способ пассивного заработка, который используют мошенники. Основную прибыль аферисты получают за счет страховых выплат, которые положены в случаях повреждения транспортного средства:

— Фантазия у таких мошенников очень хорошая. Например, они могут подстроить аварию и даже получить выплаты за уже имевшиеся повреждения. Очень часто для реализации такой схемы привлекаются сообщники в лице страховых агентов и даже сотрудников ГИБДД. А так называемая жертва происшествия, которую признают виновной в аварии, может даже и не подозревать о случившемся.

При этом эксперт отметил, что с каждым годом такие аферы становится все сложнее проворачивать, так как изменилась система выплат:

— Сейчас страховые выплаты предусмотрены только в трех случаях. Если машина в результате ДТП превратилась в груду металла, стала «затоталенной», как говорится. Либо ущерб, нанесенный транспорту, составляет более 400 тысяч рублей, а также в случае смерти собственника авто.

Во всех остальных случаях машина направляется на ремонт и уже действует натуральная схема возмещения: транспортное средство сразу направляется на станцию технического обслуживания для восстановления. Деньги можно получить в исключительных случаях, когда у страховой компании нет возможности восстановить автомобиль силами партнерских станций. Эксперт уточнил, что при введении подобной системы доля мошенников уменьшилась, потому что чинить им машину невыгодно, а деньги просто так «никто не выплачивает».

Когда «тачка» не полностью твоя

Запрет на регистрационные действия — еще один бич, который до сих пор встречается при процедурах купли-продажи транспортных средств. По словам автоюриста, очень часто недобросовестные автовладельцы, у которых имеется административная или уголовная ответственность, специально продают авто с «дурной историей», чтобы избавиться от лишних проблем:

— Запрет на регистрационные действия — это ограничение права владельца распоряжаться машиной в полной мере из-за административной или уголовной ответственности прежнего владельца. Дело в том, что ограничения при продаже или передаче авто не снимаются, поэтому необходимо проверить в имеющихся поисковых базах ГИБДД или ФССП, не наложен ли на авто запрет, чтобы не попасть под санкции.