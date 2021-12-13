Hyundai Tucson заработал ноль звезд на краш-тесте

Независимая организация Latin NCAP проверила безопасность Hyundai Tucson, проведя серию краш-тестов, и результаты оказались неутешительными. В испытаниях принял участие кроссовер предыдущей, четвертой генерации, который до сих пор продается в Южной Америке. Специалисты признали автомобиль крайне небезопасным: по итогам тестов фронтальным и боковым ударами автомобилю не удалось заработать ни одной звезды. Худшую оценку он получил за защиту пассажиров-детей.

Фото: © Latin NCAP © Latin NCAP

Tucson испытали фронтальным ударом с перекрытием 40 процентов на скорости 64 километра в час, а также двумя боковыми столкновениями с тележкой и столбом на скорости 50 и 29 километров в час соответственно. В обоих случаях конструкция кроссовера показала себя непрочной и сильно деформировалась от ударов.

Помимо этого, в оснащении южноамериканского вседорожника отсутствуют системы активной и пассивной безопасности, которые могли бы смягчить последствия столкновений. Так, у «базового» Tucson имеются только две передние подушки безопасности и нет системы электронной стабилизации. Он неплохо справился с защитой взрослых пассажиров, отметили специалисты, однако отсутствие боковых эйрбегов заметно ухудшило результат.

В итоге безопасность передних пассажиров оценили на 51 процент, безопасность пешеходов – на 50 процентов. За работу систем автомобиль получил семь процентов, а за безопасность детей-пассажиров – только четыре процента. При этом Hyundai затягивал поставки запчастей для тестируемых автомобилей, заявили в Latin NCAP, что может быть связано как с проблемами с логистикой, так и с нежеланием проводить испытания. Помимо этого, Hyundai отказал организации, когда она предложила протестировать новый Tucson.