Автоновости
ДТП
Тест-драйвы
Бортжурнал
ПДД
Экзамен
+1° в 
USD 73.41EUR 82.87
Войти в почту
1 час назад

«АвтоВАЗ» запатентовал новое название для Lada

Компания «АвтоВАЗ» запатентовала новый товарный знак — Lada Aura. Информация об этом появилась в открытой базе Роспатента.

«АвтоВАЗ» запатентовал новое название для Lada
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Согласно данным из патентной заявки, «АвтоВАЗ» сможет применять наименование Aura к автомобилям и аксессуарам для них, игрушкам и зарядкам для электромобилей. Товарный знак получил действующий статус 7 декабря 2021 года. Заявка была подана год назад, наименование закреплено за «АвтоВАЗом» до конца 2030 года.

Lada

В 2020 году автопроизводитель проводил конкурс в соцсетях, участникам которого требовалось придумать название для новой модели Lada. К нему предъявляется ряд требований, среди которых были ассоциация с Россией, сочетание со словом Lada, 2-3 слога и окончание на букву «А» и понятное ударение. По итогам конкурса «АвтоВАЗ» выбрал наименования Slava, Alta, Onega и Lika. Новых моделей с вышеперечисленными названиями «АвтоВАЗ» не выпускал.

Автоновости,Lada,Роспатент,Автоваз,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители