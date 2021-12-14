«АвтоВАЗ» запатентовал новое название для Lada

Согласно данным из патентной заявки, «АвтоВАЗ» сможет применять наименование Aura к автомобилям и аксессуарам для них, игрушкам и зарядкам для электромобилей. Товарный знак получил действующий статус 7 декабря 2021 года. Заявка была подана год назад, наименование закреплено за «АвтоВАЗом» до конца 2030 года.

В 2020 году автопроизводитель проводил конкурс в соцсетях, участникам которого требовалось придумать название для новой модели Lada. К нему предъявляется ряд требований, среди которых были ассоциация с Россией, сочетание со словом Lada, 2-3 слога и окончание на букву «А» и понятное ударение. По итогам конкурса «АвтоВАЗ» выбрал наименования Slava, Alta, Onega и Lika. Новых моделей с вышеперечисленными названиями «АвтоВАЗ» не выпускал.