Кабмин подготовил план оперативного противодействия распространению штамма "омикрон"

МОСКВА, 13 декабря. /ТАСС/. Правительство РФ подготовило дополнительный план реагирования на распространение штамма "омикрон" в России, он направлен президенту РФ Владимиру Путину. Об этом в понедельник заявила вице-премьер России Татьяна Голикова.
"Сейчас по поручению президента страны мы разработали дополнительный план реагирования в случае распространения "омикрона", и его [план] направили на соответствующий доклад", - сказала она на заседание фракции "Новые люди" по обсуждению законопроектов о QR-кодах.
В понедельник Голикова сообщила, что новый штамм коронавируса "омикрон" подтвержден у 16 из 177 граждан, прибывших в Россию из ЮАР.
26 ноября Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) обозначила штамм коронавируса В.1.1.529, обнаруженный на юге Африки, греческой буквой "омикрон". В заявлении ВОЗ говорилось, что у этой разновидности "имеется большое число мутаций, ряд которых вызывает обеспокоенность". Мировым эпицентром распространения омикрон-штамма является юг Африки. Наибольшее число инфицированных им выявлено в ЮАР. Новый штамм обнаружен более чем в 60 странах, включая РФ.