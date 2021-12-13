Кабмин подготовил план оперативного противодействия распространению штамма "омикрон"

МОСКВА, 13 декабря. /ТАСС/. Правительство РФ подготовило дополнительный план реагирования на распространение штамма "омикрон" в России, он направлен президенту РФ Владимиру Путину. Об этом в понедельник заявила вице-премьер России Татьяна Голикова.

"Сейчас по поручению президента страны мы разработали дополнительный план реагирования в случае распространения "омикрона", и его [план] направили на соответствующий доклад", - сказала она на заседание фракции "Новые люди" по обсуждению законопроектов о QR-кодах.

В понедельник Голикова сообщила, что новый штамм коронавируса "омикрон" подтвержден у 16 из 177 граждан, прибывших в Россию из ЮАР.