GM празднует открытие Factory ZERO

General Motors отметила важный этап на пути к полностью электрическому будущему. Более 250 человек, включая президента США Джо Байдена и руководство GM, собралось на торжественном открытии сборочного производства электромобилей Factory ZERO EV.

Фото: GM GM

Производство начнется на бывшем сборочном заводе Detroit-Hamtramck, менее чем через два года после того, как GM объявила о крупных инвестициях в размере 2,2 миллиарда долларов для полной реконструкции завода под производство ряда электрических кроссоверов и внедорожников.

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«Опыт GM в области производства автомобилей является ключом к достижению полностью электрического будущего», - сказала председатель и генеральный директор GM Мэри Барра. «Сегодня знаменательный день для всей команды GM. Мы переоборудовали предприятие Factory ZERO с использованием самых передовых мировых технологий, чтобы производить электромобили высочайшего качества для наших клиентов».

Factory ZERO станет домом для пикапа GMC HUMMER EV 2022-го модельного года, внедорожника GMC HUMMER EV 2024-го модельного года, Chevrolet Silverado EV и Cruise Origin, а также новых электромобилей, которые еще не были анонсированы. Когда Factory ZERO заработает на полную мощность, он обеспечит рабочими местами более 2200 человек.

Дебют платформы Ultium на Factory ZERO

Все электромобили Factory ZERO будут построены на платформе GM Ultium, которая составляет основу стратегии компании по выпуску электромобилей. Платформа Ultium включает в себя общую архитектуру транспортного средства и компоненты силовой установки, такие как аккумуляторные элементы, модули, блоки, приводы, электромоторы и интегрированную силовую электронику, что делает ее базовой на заводах, где производятся электромобили.

Благодаря платформе Ultium, GM осуществит стратегический прорыв в своей сети заводов по сборке автомобилей, поскольку сможет унифицировать и оптимизировать процессы оборудования, оснастки и сборки. Такая гибкость позволяет снизить капиталовложения и повысить эффективность по мере проведения дополнительных преобразований сборочного производства.

Factory ZERO - демонстрация конкурентных преимуществ GM

GM переоборудовала Factory ZERO для производства электромобилей, задействовав две трети капитала, необходимого для строительства нового завода, что сделало его образцом для последующих реконструкций заводов GM. Поскольку компания продолжает переход к полностью электрическому будущему, GM сможет избежать затрат на сумму до 15 миллиардов долларов к 2030 году за счет реконструкции существующих производственных мощностей вместо нового строительства. Эта цифра вырастет до 20–30 млрд долларов при 100-процентном переводе производственных мощностей GM на поддержку производства электромобилей. Сэкономленный капитал планируется перенаправить на использование в рамках стратегических проектов о разработке новых продуктов, услуг и технологий, ориентированных на клиентов.

Наряду с финансовыми преимуществами, план GM по обновлению существующей сети заводов во время перехода к производству электромобилей также значительно сэкономит время. Ускоренный ввод в эксплуатацию и более ранний старт производства позволят компании быстрее предоставить клиентам новые инновационные электромобили. Так, предварительное производство пикапов HUMMER EV 2022 года началось на заводе ZERO в сентябре, и первые электрические HUMMER будут поставлены клиентам уже к концу этого года.

«Чтобы обеспечить наш амбициозный переход на электромобили, производственные мощности GM по сборке электромобилей в Северной Америке достигнут 20% к 2025 году, и 50% к 2030 году», - сказал Джеральд Джонсон, исполнительный вице-президент GM по глобальному производству и устойчивому развитию. «Factory ZERO служит моделью для преобразований, которые произойдут на других заводах по всему миру в ближайшие годы».

Используя виртуальные инструменты и работая параллельно с группами инженеров-технологов, GM вдвое сократила время запуска производства - с двух лет до менее, чем одного года, создав серьезное конкурентное преимущество. (Для сравнения: планирование и строительство завода по сборке с нуля может занять до четырех лет, начиная от выбора площадки до собственно производства автомобилей).

По оценкам GM, 80% процесса сборки электромобиля совпадает с процессом сборки обычных автомобилей. И это является еще одним фактором скорости производства для GM. Компания совершенствовала собственные стандартизированные производственные процессы на протяжении многих десятилетий и сможет запускать расширяющийся портфель электромобилей быстрее, обеспечивая при этом высокое качество и меньшую стоимость.

Главный актив Factory ZERO — это люди

Команду Factory ZERO поддерживают более 90 000 промышленных специалистов из глобальной производственной группы GM, у которых насчитывается 1,4 миллиона лет коллективного опыта. Ежегодно они проводят в среднем 11 крупных запусков двигателей внутреннего сгорания и электромобилей. В результате GM может произвести электромобиль за то же количество рабочих часов, которое требуется для создания автомобиля с ДВС.

«Наши сотрудники - настоящее конкурентное преимущество GM - преимущество, которое невозможно купить или быстро получить», - сказал Джонсон. «В Factory ZERO мы опираемся на этот опыт, который обеспечит успешный запуск электромобилей и автономных транспортных средств с соблюдением стандартов безопасности, качества и сроков производства, одновременно продолжая снижать стоимость единицы продукции».

Factory ZERO - приверженность устойчивому развитию

Как завод по сборке электромобилей Factory ZERO играет непосредственную роль в выполнении обязательств GM по устранению выбросов выхлопных газов от новых легковых автомобилей к 2035 году и достижению углеродно-нейтрального баланса в своих глобальных продуктах и операциях к 2040 году. Компания уже обязалась инвестировать 35 миллиардов долларов в развитие электрических и автономных транспортных средств и планирует представить более 30 моделей электромобилей по всему миру к 2025 году. И запуск завода Factory ZERO служит доказательством приверженности GM к ведению своего бизнеса на устойчивой основе.

Основные особенности Factory ZERO:

• GM повторно использовала или переработала почти все материалы, которые возникли на заводе во время переоборудования, включая бетонный щебень из старого цеха завода, который был перепрофилирован для постройки временных дорог вокруг объекта.

• Ливневые воды будут повторно использоваться для снижения затрат на водоотведение и компенсации стоимости питьевой воды.

• Очищенная ливневая вода будет использоваться в системе пожаротушения.

• На объекте есть навес для автомобилей, оснащенный солнечными батареями мощностью 30 кВт, и наземная фотоэлектрическая солнечная батарея мощностью 516 кВт.

• На территории Factory ZERO есть среда обитания диких животных площадью 6.5 Га, где обитают лисы, индюки и другие представители фауны.

Через Factory ZERO GM демонстрирует свои лидерские возможности в производстве и полную готовность к фундаментальным изменениям в свете перехода компании к полностью электрическому будущему.

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