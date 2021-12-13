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1 час назад

Старые автомобили оказались гораздо выгоднее новых

В России покупать автомобиль с пробегом оказалось гораздо выгоднее, чем новый из салона. К такому выводу пришли аналитики компании «АвтоСпецЦентр», передает портал «Автоновости дня».

Старые автомобили оказались гораздо выгоднее новых
Фото: ТАССТАСС

Эксперты отметили, что на современном первичном рынке машину можно купить только с доплатами и наценками, а при продаже владелец рискует потерять до половины средств, не считая переплаты по кредиту. Так, бюджетный новый автомобиль обойдется примерно в два миллиона рублей, а через три года его стоимость на «вторичке» снизится примерно на миллион.

По оценкам аналитиков, такого не происходит со старыми машинами — они минимально теряют в цене при перепродаже. После пяти лет эксплуатации стоимость авто практически перестает снижаться, и избавиться от него можно будет примерно за те же деньги. Такое правило работает и для десятилетних автомобилей — при невысокой цене и хорошем состоянии они почти не дешевеют на вторичном рынке.

В «АвтоСпецЦентре» прогнозируют, что на фоне дефицита полупроводников положительная динамика в сегменте машин с пробегом сохранится и в 2022 году. Эксперты также отметили, что три года назад тенденция была противоположной — 90 процентов клиентов предпочитали новые автомобили, а сейчас большинство выбирает подержанные.

Ранее аналитики отметили, что в 2021 году россияне стали чаще избавляться от новых машин. По оценкам экспертов, каждый пятый подержанный автомобиль в продаже был не старше пяти лет, а также прослужившие менее года машины продавались в 1,5 раза чаще, чем в 2020-м.

Автоновости,
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