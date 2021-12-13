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2 часа назад

7 полезных автомобильных хитростей

Опытные автомобилисты не раз делились хитростями, которые облегчают эксплуатацию машины. Некоторые из них помогают даже при проколе шин в пути.

7 полезных автомобильных хитростей
Фото: ТАССТАСС

Можно взять маленький саморез и нанести под его "шляпку" силикон, после чего просушить. Полученная конструкция вкручивается в прокол на бескамерной покрышке и помогает ехать дальше. Если патрубок или шланг не надевается на место, то нужно молотком простучать начало трубки, из-за чего он размягчится и легко наденется на нужное место.

Для еще одной хитрости надо взять банку с крышкой, куда насыпать печную золу. Затем наливается бывшее в эксплуатации масло и все это хорошо перемешивается. Полученная смесь хорошо разжигает печь в бане или гараже.

Что, если нужно запаять бампер, молдинг или пластик? Здесь пригодится сетка для расширения площади пайки и армирования. Следует воспользоваться решетками от динамиков и обжечь ее, это сделает материал более мягким. Это то, что надо для надежной и хорошей пайки.

Пятый лайфхак требует двух домкратов по 12 кг. Их необходимо разобрать и сварить более обширные основания, потом вырезать шайбы подходящего размера и приварить их на верхнюю часть домкрата. Затем туда нужно установить специальные резинки, и все это обработать веществом от коррозии и покрасить. В результате получаются отличные стойки для ремонта транспорта.

Для новой хитрости берется клемма, которая привязывается к горелке медной проволокой так, чтобы пламя при включении шло прямиком на клемму. Потом во внутрь надо положить частички олова и канифоль. Полученная конструкция помогает спаивать разные соединения проводов даже большого сечения.

Есть и еще один способ применения клеммы. Например, ее следует поставить на какой-либо острый угол и отбить молотком с обратной стороны. Когда середина вдавится внутрь, деталь зажимается в тисках по бокам и получается довольно качественное соединение.

Автоновости,
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