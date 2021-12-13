Chevrolet остановил производство Corvette из-за торнадо

Компания Chevrolet вынуждена приостановить производство суперкара Corvette C8 из-за нескольких торнадо, прошедших по американским штатам, в результате которых погибли около сотни человек. Из-за природного катаклизма загорелся автозавод Bowling Green, расположенный в Кентукки. Именно на этом предприятии собирают новые Корветы. По оценкам представителей автопроизводителя, на восстановление серьезных повреждений уйдет около недели.

Фото: GM GM

Серия торнадо прошла в США в минувшую субботу. Одним из пострадавших штатов стал Кентукки, где расположен автозавод Chevrolet Bowling Green. Природный катаклизм разрушил крышу здания, обломки которой завалили один из входов в здание. Кроме того, ураганный ветер повредил электропроводку, из-за чего на предприятии вспыхнул пожар. Более тысячи сотрудников завода сумели покинуть здание невредимыми, однако торнадо нанес значительный урон Bowling Green.

По оценкам представителей General Motors, на ремонт предприятия специалистам потребуется не меньше недели. Службам предстоит отстроить здание, а также восстановить поврежденную проводку. Благодаря мощностям Bowling Green за первые десять месяцев 2021 года продажи Chevrolet Corvette C8 выросли почти на 96 процентов. В связи с этим, простой предприятия обойдется компании в значительную сумму.