В Москве появились новые выделенные полосы

Департамент транспорта Москвы рассказал о пяти новых участках автодорог, на которых с 13 декабря 2021 года появились выделенные для городского транспорта полосы. В ведомстве отмечают, что появление новых «выделенок» должно значительно увеличить скорость движения общественного транспорта. В Дептрансе предполагают, что по новым выделенным полосам автобусы поедут в три раза быстрее, чем раньше.
Где начали работу новые «выделенки»:
на Зеленодольской улице от улицы Юных Ленинцев до Волгоградского проспекта (в направлении к Волгоградскому проспекту) - 0,4 км;
на Электродной улице от 3-го Плехановского переулка до шоссе Энтузиастов (направление к шоссе Энтузиастов) - 0,45 км;
на Верхней Сыромятнической улице от Земляного Вала до Верхнего Сусального переулка в оба направления - 0,4 км;
на съезде с Симферопольского на Варшавское шоссе при движении в центр - 0,05 км;
от МКАД до дома №4 по Новорязанскому шоссе (в оба направления) - 4,6 км.
Для водителей за выезд на выделенную полосу предусмотрен штраф в размере 3000 рублей. При этом стоит напомнить, что до ноября 2020 года столичным автомобилистам был разрешен выезд на «выделенки» по выходным дням. Забрать у водителей такое право предложили таксисты, которые начали жаловаться на пробки по выходным.
После этого депутаты и эксперты неоднократно обращались к столичным властям с просьбой вернуть водителям возможность выезжать на полосы по выходным или по ночам. Однако в департаменте уверены, что даже на абсолютно пустых «выделенках» автомобилисты будут «мешать общественному транспорту».