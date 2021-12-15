Автоновости
ДТП
Тест-драйвы
Бортжурнал
ПДД
Экзамен
+10° в 
USD 73.85EUR 83.24
Войти в почту
2 часа назад

АвтоВАЗ остановил сборку Lada и Renault: не хватает комплектующих

На тольяттинской площадке АвтоВАЗа в среду, 15 декабря, объявлен новый простой. На этот раз автогиганту пришлось остановить линию B0, на которой собираются Lada Largus и XRay, а также Renault Logan и Sandero. Как сообщает «Нетипичный АвтоВАЗ» Вконтакте со ссылкой на приказ руководства завода, речь идет только о второй, вечерней смене: днем конвейер работал в обычном режиме. Для B0 сегодняшняя остановка производства стала первой за четыре с половиной недели.

АвтоВАЗ остановил сборку Lada и Renault
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

Причиной временного прекращения производства стала все та же нехватка электронных компонентов, которая уже не раз вынуждала АвтоВАЗ корректировать график. Особенно остро дефицит деталей стал ощущаться во второй половине нынешнего года. Без последствий не обошлось: дилеры сообщают о скудных поступлениях новых автомобилей, что влияет на показатели продаж.

Так, 13 и 14 декабря в простой в очередной раз ушла линия сборки Lada Granta, которая уже потеряла статус бестселлера рынка. В ноябре концерн приостановил прием заказов на ходовые версии Vesta – седан Cross и универсал SW Cross, а также лишил Granta, Vesta и XRay топовой мультимедийной системы Enjoy Pro, возвращение которой ожидается не раньше января 2022 года. На прошлой неделе завод «Lada Ижевск», работавший без перебоев, и вовсе встал на несколько смен.

По подсчетам инсайдеров, с января по ноябрь нынешнего года АвтоВАЗ выпустил примерно на 100 тысяч автомобилей меньше запланированного: это сравнимо со средним объемом продаж новых Lada за три месяца.

Автоновости,Renault Logan,Lada Largus,Lada Granta,Renault,Lada,Автоваз,Renault,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители