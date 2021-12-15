АвтоВАЗ остановил сборку Lada и Renault

На тольяттинской площадке АвтоВАЗа в среду, 15 декабря, объявлен новый простой. На этот раз автогиганту пришлось остановить линию B0, на которой собираются Lada Largus и XRay, а также Renault Logan и Sandero. Как сообщает «Нетипичный АвтоВАЗ» Вконтакте со ссылкой на приказ руководства завода, речь идет только о второй, вечерней смене: днем конвейер работал в обычном режиме. Для B0 сегодняшняя остановка производства стала первой за четыре с половиной недели.

Причиной временного прекращения производства стала все та же нехватка электронных компонентов, которая уже не раз вынуждала АвтоВАЗ корректировать график. Особенно остро дефицит деталей стал ощущаться во второй половине нынешнего года. Без последствий не обошлось: дилеры сообщают о скудных поступлениях новых автомобилей, что влияет на показатели продаж.

Так, 13 и 14 декабря в простой в очередной раз ушла линия сборки Lada Granta, которая уже потеряла статус бестселлера рынка. В ноябре концерн приостановил прием заказов на ходовые версии Vesta – седан Cross и универсал SW Cross, а также лишил Granta, Vesta и XRay топовой мультимедийной системы Enjoy Pro, возвращение которой ожидается не раньше января 2022 года. На прошлой неделе завод «Lada Ижевск», работавший без перебоев, и вовсе встал на несколько смен.