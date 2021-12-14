США покроют сетью из полумиллиона зарядок для электрокаров

Администрация президента Джозефа Байдена опубликовала план, согласно которому в США появится сеть из 500 тысяч общественных зарядных пунктов для электрокаров. На пятикратное увеличение количества зарядок, работающих по универсальным стандартам, правительство потратит 7,5 миллиарда долларов. Это часть масштабной стратегии, направленной на электрификацию автопарка: по плану властей, к 2030 году «батарейные» машины должны занять половину автомобильного рынка страны.

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Для реализации проекта Белый дом сформирует специальную рабочую группу. Она будет работать с правительствами штатов, автомобильными компаниями, профсоюзами и экоактивистами, а также производителями самих зарядок. Отмечается, что предпочтение будут отдавать устройствам с наибольшим количеством компонентов американского производства.

Результатом работы группы должно стать создание удобной и надежной общественности сети, которая покроет всю страну и «заполнит пробелы» в неблагополучных и труднодоступных местах. Ожидается, что в конечном итоге сеть убедит американцев пересесть с машин с двигателями внутреннего сгорания на электрокары.