Автоновости
ДТП
Тест-драйвы
Бортжурнал
ПДД
Экзамен
+2° в 
USD 73.47EUR 82.83
Войти в почту
1 час назад

На установку новых станций планируется потратить 7,5 миллиарда долларов

Администрация президента Джозефа Байдена опубликовала план, согласно которому в США появится сеть из 500 тысяч общественных зарядных пунктов для электрокаров. На пятикратное увеличение количества зарядок, работающих по универсальным стандартам, правительство потратит 7,5 миллиарда долларов. Это часть масштабной стратегии, направленной на электрификацию автопарка: по плану властей, к 2030 году «батарейные» машины должны занять половину автомобильного рынка страны.

США покроют сетью из полумиллиона зарядок для электрокаров
Фото: © Electrify America© Electrify America

Для реализации проекта Белый дом сформирует специальную рабочую группу. Она будет работать с правительствами штатов, автомобильными компаниями, профсоюзами и экоактивистами, а также производителями самих зарядок. Отмечается, что предпочтение будут отдавать устройствам с наибольшим количеством компонентов американского производства.

Результатом работы группы должно стать создание удобной и надежной общественности сети, которая покроет всю страну и «заполнит пробелы» в неблагополучных и труднодоступных местах. Ожидается, что в конечном итоге сеть убедит американцев пересесть с машин с двигателями внутреннего сгорания на электрокары.

Ранее правительство США объявило, что прекратит закупки автомобилей с традиционными ДВС к 2035 году. Указ, подписанный Байденом, поможет снизить объемы выброса CO₂ в атмосферу на 65 процентов к 2030 году и до нуля – к 2050-му. Однако она подразумевает некоторые исключения – к примеру, в отношении военных машин и космических аппаратов.

Автоновости,Джозеф Байден,Администрация Президента РФ,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители