МВД утвердило порядок вскрытия автомобилей полицейскими

Глава МВД РФ Владимир Колокольцев утвердил правила вскрытия автомобилей полицейскими в случае необходимости и при отсутствии собственника, передает РИА «Новости». Проект приказа МВД опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

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Из проекта приказа следует, что о каждом случае вскрытия транспортного средства собственника следует информировать в максимально короткий срок, но не позднее 24 часов, если процедуру провели в его отсутствие.

Уведомлять граждан о вскрытии машин предлагается средствами связи и доставки, позволяющими достоверно установить факт направления уведомления. В перечень вошли заказное почтовое отправление, телефонограмма (с последующим направлением уведомления на бумажном носителе) и электронная почта.