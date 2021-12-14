Дилеры предупредили о новом скачке цен на автомобили

Очередной скачок рекомендованных розничных цен на новые автомобили ожидается в январе 2022 года, предупреждают российские дилеры. Причин подорожания несколько: удорожание стали из-за отмены экспортных пошлин и повышение ставок утильсбора на 25 процентов, а также инфляция, разница курса валют и увеличение себестоимости производства. «Российская газета» со ссылкой на экспертов предполагает, что стоимость машин может вырасти в начале года на 10-20 процентов.

Фото: © Depositphotos © Depositphotos

На российском рынке сохраняется дефицит новых автомобилей, вызванный сокращением объемов производства на фоне глобальной нехватки микрочипов. Также сохраняется и высокий уровень покупательского интереса, что, в свою очередь, является одним из основных факторов роста цен. Это продолжится в 2022 году, считают опрошенные изданием экспорты и участники рынка.

В ассоциации «Российские автомобильные дилеры» ранее предположили, что острый дефицит новых машин в дилерских центрах продлится по крайней мере до второго квартала 2022 года.

Что же касается увеличения рекомендованных розничных цен, то большинство марок корректируют прайс-листы ежемесячно: в среднем прибавка составляет от двух до четырех процентов. Так, например, все модели Lada подорожали с 1 декабря на три процента или 28 тысяч рублей. Для российской марки эта корректировка цен стала седьмой за год. Аналогичная ситуация наблюдается и у других массовых автобрендов, представленных на рынке.