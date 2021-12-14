Toyota показала 16 электрокаров

Компания Toyota провела масштабную презентацию, в ходе которой представила 16 концептуальных электромобилей. На рынок их планируется выпустить к 2030 году. К этому времени в линейке марки появится не менее 30 батарейных моделей во всех массовых сегментах рынка. В Тойоте, в том числе, разрабатывают «зелёные» кроссоверы, внедорожники, а также суперкары, пикапы и ультракомпактные сити-кары для начинающих водителей.

Фото: © Toyota © Toyota

В настоящий момент в модельном ряду Toyota есть всего один серийный электромобиль — батарейный кроссовер bZ4X. Специалисты компании планируют расширить линейку «зелёных» моделей рамным трёхрядным внедорожником, компактными кроссоверами в стилистике C-HR, а также несколькими седанами, один из которых дизайнеры марки в ходе выступления представили в виде макета.

Компания также собирается выпустить батарейный аналог пикапа Tundra и возродить легендарный внедорожник FJ Cruiser в электрифицированном варианте. Кроме того, Toyota готовит несколько «зелёных» суперкаров. Причём флагманскую модель выпустят под брендом Lexus. По словам разработчиков, серийная модель сможет разгоняться до «сотни» за две секунды и проезжать на одном заряде аккумулятора до 700 километров.

Ещё одним сегментом рынка, в котором появятся электрокары марки станут ультракомпактные сити-кары. Однако миниатюрные новинки, скорее всего, будут доступны только в Японии.