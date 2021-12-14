Водителям рассказали о "правиле трех секунд"

Госавтоинспекция по республике Хакасия разъяснила автолюбителям «правило трех секунд», которое позволяет выдержать безопасную дистанцию на дороге.
Чтобы научить водителей безопасно ездить по дорогам, автополицейские Абакана провели профилактическое мероприятие «Дистанция» и объяснили, что безопасная дистанция измеряется не в метрах, а в секундах.
По словам инспекторов ГИБДД, на скорости в 60 км/ч безопасной может считаться дистанция в три секунды.
«Чтобы рассчитать дистанцию в три секунды, выберите ориентир на обочине: дорожный знак, фонарный столб или дерево. Когда впереди идущий автомобиль поравняется с ориентиром, начинайте отсчет трех четырехзначных чисел. Например, «1214», «1215», «1216». В момент, когда начнете произносить «1216», ваш автомобиль должен будет поравняться с выбранным ориентиром. Если получилось, то именно это и есть минимально безопасная дистанция», - объяснили в Госавтоинспекции.
Ранее в ГИБДД по Москве сообщили, что самыми частыми нарушениями ПДД в 2021 году, которые привели к гибели или травмированию людей, стали несоблюдение дистанции, несоблюдение очередности проезда, несоответствие скорости конкретным условиям, нарушение правил проезда пешеходных переходов, а также нарушение правил перестроения.