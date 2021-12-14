Водителям рассказали о "правиле трех секунд"

«Чтобы рассчитать дистанцию в три секунды, выберите ориентир на обочине: дорожный знак, фонарный столб или дерево. Когда впереди идущий автомобиль поравняется с ориентиром, начинайте отсчет трех четырехзначных чисел. Например, «1214», «1215», «1216». В момент, когда начнете произносить «1216», ваш автомобиль должен будет поравняться с выбранным ориентиром. Если получилось, то именно это и есть минимально безопасная дистанция», - объяснили в Госавтоинспекции.