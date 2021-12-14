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1 час назад

Автолюбителям рассказали о правиле "трех секунд" на дороге

Госавтоинспекция по республике Хакасия разъяснила автолюбителям «правило трех секунд», которое позволяет выдержать безопасную дистанцию на дороге.

Водителям рассказали о "правиле трех секунд"
Фото: ТАССТАСС

Чтобы научить водителей безопасно ездить по дорогам, автополицейские Абакана провели профилактическое мероприятие «Дистанция» и объяснили, что безопасная дистанция измеряется не в метрах, а в секундах.

По словам инспекторов ГИБДД, на скорости в 60 км/ч безопасной может считаться дистанция в три секунды.

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«Чтобы рассчитать дистанцию в три секунды, выберите ориентир на обочине: дорожный знак, фонарный столб или дерево. Когда впереди идущий автомобиль поравняется с ориентиром, начинайте отсчет трех четырехзначных чисел. Например, «1214», «1215», «1216». В момент, когда начнете произносить «1216», ваш автомобиль должен будет поравняться с выбранным ориентиром. Если получилось, то именно это и есть минимально безопасная дистанция», - объяснили в Госавтоинспекции.

Ранее в ГИБДД по Москве сообщили, что самыми частыми нарушениями ПДД в 2021 году, которые привели к гибели или травмированию людей, стали несоблюдение дистанции, несоблюдение очередности проезда, несоответствие скорости конкретным условиям, нарушение правил проезда пешеходных переходов, а также нарушение правил перестроения.

Автоновости,ГИБДД,
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