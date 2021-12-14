В Москве появятся камеры для контроля пешеходов

В Москве в ближайшее время появятся новые дорожные камеры. Они будут контролировать пешеходов на проезжей части.

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В ЦОДД сообщили, что дорожные камеры в России в скором времени расширят свой функционал. В этот раз власти решили обеспечить контроль не над водителями, а над пешеходами. Известно, что специально для этой цели в комплекс камер внедрят систему распознавания лиц.

Как отмечают специалисты, во многих городах России пешеходы нарушают ПДД не реже водителей. Они переходят дорогу в неположенном месте, чем создают опасность не только для себя, но и для других участников движения. Особенно риск повышается, если на трассе есть несколько полос.

За несоблюдение установленных ПДД требований предусматривается штраф. Статистика показывает, что до 65% аварий происходит в Москве с участием пешеходов из-за неосмотрительности последних.