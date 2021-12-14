Toyota официально анонсировала электрический спорткар

Недавно суббренд Toyota Lexus выпустил электромобиль LFA, а теперь головная компания представляет собственный "зеленый" спорткар под названием Sports EV. Новинка получила компактные размеры и значок Gazoo Racing на вставках из карбона, которые можно увидеть на переднем бампере.

Toyota уже выпускала прежде незначительного размера спортивный автомобиль, поэтому описываемую модель нельзя назвать инновационной в истории японской корпорации. Еще шесть лет назад она представила на автосалоне в Токио концепт S-FR. Sports EV по сравнению с образцом 2015 года выглядит больше и брутальнее, при этом он немного угловат. Серийная комплектация явно окажется заднеприводной из-за отсутствия AWD, но будет и не такой мощной, как Lexus Electrifield Sport, а значит, расположится ступенью ниже в общей иерархии.