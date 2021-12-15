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1 час назад

Автоэксперт предупредил о ловушке на светофоре

Водители рискуют получить штрафы во время движения на желтый сигнал светофора, рассказал руководитель проекта "Пробок.нет" Александр Шумский в Telegram-канале.

Он объяснил, как работает "ловушка на светофоре", в которую автомобилисты попадают и получают штрафы "на ровном месте".

"Оказалось, алгоритмы камер настроены так, что если закончить маневр на желтый сигнал в прямом направлении, то штрафа не будет. Но у дополнительной стрелки направо желтого сигнала нет. Поэтому и штрафы выписывают сразу", - написал Шумский.

По снимкам с камер невозможно определить, когда погасла стрелка на дополнительной секции светофора, ведь фотография могла быть сделана во время мигания, отметил автоэксперт.

"Так или иначе, мне уже написали десятки человек, которые получили штрафы на ровном месте", - резюмировал он.

Ранее в Госавтоинспекции рассказали водителям о "правиле трех секунд".

Автоновости,Видео,Александр Шумский,ГИБДД,
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