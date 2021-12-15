"Оказалось, алгоритмы камер настроены так, что если закончить маневр на желтый сигнал в прямом направлении, то штрафа не будет. Но у дополнительной стрелки направо желтого сигнала нет. Поэтому и штрафы выписывают сразу", - написал Шумский.