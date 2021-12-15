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1 час назад

Водительские права россиян хотят перевести в электронный вид

Минцифры совместно с МВД готовит проект по переводу водительских прав в электронный вид, или внедрению «цифровой копии водительского удостоверения», сообщает «Коммерсантъ». Вместе с тем прорабатывается переход на электронные договоры купли-продажи автомобилей (ДКП). Ввод в стране электронных прав, которые можно было бы предъявлять с гаджета, анонсировали еще несколько лет назад, однако до сих пор идею не воплотили в жизнь.

Водительские права в РФ хотят перевести в электронный вид
Фото: АГН МоскваАГН Москва

По словам главы министерства Максута Шадаева, чтобы ввести электронные водительские удостоверения, необходимо оснастить инспекторов ГИБДД новыми планшетами, а это подразумевает дополнительные затраты. Сейчас Минцифры совместно с МВД занимается вопросом финансирования. Решение найдется «в ближайшее время», сказал Шадаев, но сроков не озвучил.

Возможность введения в России электронных прав ГИБДД анонсировала еще в 2018 году. Тогда предполагалось, что переход на цифровые документы произойдет уже в 2020 году. В ведомстве сообщали, что перед этим предстоит обновить оборудование, а также внести изменения в соответствующие нормативные правовые акты.

Эксперимент с QR-кодами вместо бумажных прав и свидетельства о регистрации транспортного средства (СТС) хотели провести в российских регионах в начале нынешнего года, но задумку так и не реализовали.

При этом в сентябре россиянам разрешили предъявлять электронный аналог СТС в виде QR-кода, который хранится в приложении «Госуслуги.Авто». Однако бумажные документы по-прежнему необходимо иметь при себе.

Автоновости,ГИБДД,МВД,
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