Семь дней в неделю: плата за парковку в Москве вырастет

Московский паркинг предупредил о повышении цен на парковку в столице с 24 декабря 2021 года: на 53 улицах тариф увеличится до 450 рублей в час, причем платить за стоянку придется в том числе и в воскресенье. В ведомстве эту меру назвали необходимой, так как «текущая стоимость не позволяет сохранить хотя бы несколько свободных мест, и местные жители испытывают трудности с парковкой около дома, вынуждены терпеть шум от потока машин прямо под окнами и загрязненный выхлопными газами воздух».

Фото: АГН Москва АГН Москва

Новый тариф будет действовать семь дней в неделю на 53 наиболее загруженных улицах города, среди которых Большая Никитская, Неглинная и Театральная площадь: с 8:00 до 21:00 стоимость парковки составит 450 рублей в час, с 21:00 до 8:00 — 200 рублей в час. Пока же максимальная плата за стоянку на этих улицах составляет 380 рублей в час.

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Вместе с тем тарифы будут снижены на 29 улицах, где загрузка парковок не превышает 50 процентов. Это, например, парковки на Николоямской улице, улице Александра Невского и Миусской площади, на которых пока приходиться платить 380 рублей в час в дневное время. С 24 декабря там начнет действовать «более дешевый дифференцированный тариф» (какой именно, не уточняется), а по воскресеньям можно будет парковаться бесплатно.

Подробно посмотреть, на каких улицах произойдут изменения, можно на интерактивной карте.

Традиционно Московский паркинг сравнивает цены на парковку в Москве с городами в других странах. В Стокгольме тарифы достигают 120 шведских крон в час (970 ₽), а в столицах Латвии и Эстонии — семь и шесть евро в час соответственно (580 и 500 ₽). «Во многих городах платная парковка — лишь одна из мер регулирования трафика, наряду с платным въездом, как в Лондоне, или квотой на покупку автомобиля, как в Сингапуре. Всего этого нет в Москве», — подчеркивают в Московском паркинге.