В Израиле перестанет действовать «международное ОСАГО»

С 1 января 2022 года Израиль прекращает функции своего национального бюро, выдачу полисов «Зеленая карта» (международный полис ОСАГО) и урегулирование страховых случаев. Об этом сообщили в пресс-службе Российского союза автостраховщиков (РСА).

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Страна останется в системе в качестве наблюдателя, ответственного за предоставление информации о страховщике виновного транспортного средства. В будущем году все полисы «Зеленая карта» Израиля будут недействительны на территории стран-участниц системы.

«Российские «Зеленые карты», как и все другие, соответственно, не действуют на территории Израиля. Для пересечения границы Израиля необходимо приобрести местный полис приграничного страхования. Израильским автовладельцам для въезда потребуется российский полис ОСАГО», — отметили в РСА.

Страховщики рассказали об утверждении новой формы бланка сертификата, в котором отсутствует кодовое обозначение Израиля — IL. Бланки старого формата можно использовать до конца 2023 года при условии, что ячейка IL будет зачеркнута.