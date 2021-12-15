Завод Bentley полностью перешёл на биотопливо

Компания Bentley перевела весь автопарк логистической службы завода в английском Крю на биотопливо и за год снизила выбросы углекислого газа на 233 тонны. Сейчас «зеленым» дизелем Green D+, или гидрированным растительным маслом, заправляют пятнадцать большегрузов, курсирующих между Крю и складом запчастей в Уинсфорде, а также 20 небольших машин — развозных фургонов и автомобилей службы безопасности. С конца ноября, после установки нового резервуара и насоса, израсходовано уже 100 тысяч литров биотоплива.

Фото: Bentley Bentley

Для заправки машин Bentley использует «зеленый» дизель Green D+, относящийся к категории гидрированных растительных масел (HVO). Топливо синтезировано фирмами Power Electrics и Green Biofuels, и в его состав входит только возобновляемое сырье: утильные жиры, овощи и масла. Синтетический дизель нечувствителен к низким температурам, долго хранится и имеет более высокое цетановое число (больше 70 вместо 45–48). А ещё отличается низким уровнем вредных выбросов: на 35 процентов меньше оксидов азота (NOx) и на 85 — твердых частиц.

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Сейчас таким дизелем заправляют пятнадцать большегрузов, курсирующих между Крю и складом запчастей в Уинсфорде, а также 20 небольших машин — развозных фургонов и автомобилей службы безопасности. С момента установки в конце ноября нового резервуара на 34 000 литров и насоса они израсходовали уже 100 тысяч литров биотоплива. За год Bentley снизила выбросы CO₂ от транспорта на 86 процентов, или 233 тонны. Чтобы добиться такого же результата, пришлось бы, например, высадить 23 291 дерево.

Между тем британцы не хотят ограничивать использование биотоплива одним лишь комтрансом. Компания уже испытала синтетический бензин 98RON Renewable Racing Fuel в условиях гонки «Пайкс-Пик», а «гражданскую» смесь от Coryton Advanced Fuels — на дорогах Исландии. Последняя целиком синтезирована из сельскохозяйственных отходов (в случае с Bentley — соломы) и снижает выбросы углекислоты где-то на 45 процентов.