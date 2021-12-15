Капремонт пяти участков дороги Владимир-Муром-Арзамас завершили в Нижегородской области

В Нижегородской области завершился капитальный ремонт пяти участков трассы Владимир-Муром-Арзамас, включенных в график на 2021 год. В рамках выполнения национального проекта «Безопасные качественные дороги» приведено в нормативное состояние 14 км этой межрегиональной трассы.Как сообщили в Главном управлении автомобильных дорог Нижегородской области, по поручению губернатора Глеба Никитина работы проводились по контракту жизненного цикла. В региональном министерстве транспорта и автомобильных дорог пояснили: документ предполагает, что одна и та же дорожная организация сначала ремонтирует аварийный участок, а затем в течение трех лет отвечает за его содержание.«Контракт жизненного цикла предполагает больше ответственности от подрядчика. Весь гарантийный период именно эта подрядная организация и будет заниматься содержанием дороги, поэтому от качества изначальных работ напрямую зависят дальнейшие затраты подрядчика на поддержание трассы в порядке», — сказал министр транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области Павел Саватеев.Работы завершены, и теперь в течение трех лет подрядчик будет чистить проезжую часть от снега зимой, летом ему предстоит содержать объекты инфраструктуры, очищать покрытие от пыли и грязи. Гарантия на ремонт составляет пять лет, то есть после окончания контракта жизненного цикла она будет действовать еще два года. Стоимость государственных контрактов на капремонт и содержание этих объектов составила около 665 млн рублей.Министр подчеркнул, что эта автомобильная дорога связывает юг Нижегородской области с Владимирской областью.«По трассе ежедневно проходит больше семи тысяч автомобилей. Решение о включении участков дороги в ремонтную кампанию 2021 года по нацпроекту „Безопасные качественные дороги“ было принято по итогам обследования проезжей части. Ямочный ремонт здесь выполнялся регулярно, но для обеспечения безопасности движения уже требовался капитальный ремонт», — добавил Павел Саватеев.Два отремонтированных участка дороги Владимир-Муром-Арзамас протяженностью 3,36 и 2,17 км находятся в Навашине. Третий участок протяженностью 2,25 км обеспечивает подъезд к селу Ломовка в Кулебаках. Четвертый находится между селами Туртапки и Размазлей в Ардатовском районе, его протяженность составляет 3,49 км. Пятый участок протяженностью 3,05 км начинается за 1 км от поворота на село Семеново и заканчивается на повороте на село Кузьмин Усад в городском округе Арзамас.В планах на 2022 год — капитальный ремонт пятикилометрового участка трассы Владимир-Муром-Арзамас в районе деревни Ярцево Навашинского района.Национальный проект «Безопасные качественные дороги» разработан в соответствии с указом президента РФ Владимира Путина «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации». Он включает в себя федеральные проекты «Региональная и местная дорожная сеть», «Безопасность дорожного движения», «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства», «Автомобильные дороги Минобороны России», «Модернизация пассажирского транспорта в агломерациях» и «Развитие федеральной магистральной сети».