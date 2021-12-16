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4 часа назад

Автоэксперт предупредил о страшной ловушке для водителей зимой. «Уничтожает машину с тройной силой»

Из-за опасных реагентов, которыми посыпают автомобильные дороги, россиянам следует мыть машины минимум раз в неделю при ежедневном использовании. Об этом рассказал автоэксперт Ян Хайцеэр.

Эксперт предупредил о зимней опасности для машины
Фото: URA.RUURA.RU

«В крупных городах России на дороги льют страшную смесь. Она налипает на машину и уничтожает ее с утроенной силой, по сравнению с летом, когда только вода и пыль попадают на элементы автомобиля. Зимой надо мыть машину регулярно, при ежедневном использовании — хотя бы раз в неделю», — отметил Хайцеэр в разговоре с радио «Sputnik».

Также он отметил, что при застое данных реагентов на машине появляются проблемы с электрикой и электроникой.

«Они еще и испаряются, а их пар уже проникает в электронные системы и там вредит», — подытожил он.

Ранее партнер аналитического агентства «Автостат», автоэксперт Игорь Моржаретто в разговоре с URA.RU заявил, что во время снегопада водителям следует ехать со скоростью ниже установленной и не выполнять резких маневров. По его словам, манера вождения должна полностью поменяться при заснеженной дороге.
Автоновости,Игорь Моржаретто,ИА Sputnik,
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