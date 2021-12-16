Эксперт предупредил о зимней опасности для машины

Из-за опасных реагентов, которыми посыпают автомобильные дороги, россиянам следует мыть машины минимум раз в неделю при ежедневном использовании. Об этом рассказал автоэксперт Ян Хайцеэр.
«В крупных городах России на дороги льют страшную смесь. Она налипает на машину и уничтожает ее с утроенной силой, по сравнению с летом, когда только вода и пыль попадают на элементы автомобиля. Зимой надо мыть машину регулярно, при ежедневном использовании — хотя бы раз в неделю», — отметил Хайцеэр в разговоре с радио «Sputnik».
Также он отметил, что при застое данных реагентов на машине появляются проблемы с электрикой и электроникой.
«Они еще и испаряются, а их пар уже проникает в электронные системы и там вредит», — подытожил он.