В Совфеде предложили отбирать авто у таксистов-нелегалов

В России необходимо ужесточить ответственность за организацию и осуществление нелегальных перевозок пассажиров. Соответствующая рекомендация направлена сенаторами в правительство РФ.

Фото: URA.RU URA.RU

«Рекомендовать правительству РФ рассмотреть вопрос об ужесточении ответственности за организацию и осуществление нелегальных перевозок пассажиров. Существующие меры административного наказания не являются серьезным препятствием для нелегальных перевозок пассажиров», — документ есть в распоряжении ТАСС.

Речь может идти о лишении водительских прав или о конфискации транспорта. В документе отмечается, что псевдозаказные перевозки «перетягивают» на себя пассажиропоток, предлагая более низкую стоимость за услугу.