Водителей предупредили об угрозе для машин зимой

Вице-президент Национального автомобильного союза Ян Хайцеэр порекомендовал водителям мыть машины зимой чаще, чем летом, чтобы избежать их повреждения «страшными» реагентами. Об этом сообщает радио Sputnik.

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«В крупных городах России на дороги льют страшную смесь. Она налипает на машину и уничтожает ее с утроенной силой, по сравнению с летом, когда только вода и пыль попадают на элементы автомобиля», - подчеркнул автоэксперт.

По его оценке, зимой при ежедневном использовании машину необходимо мыть хотя бы раз в неделю. Если этого не делать, могут пострадать ее дорогостоящие электронные системы.

«Только представьте, какое количество вредных для машины жидкостей выливается осенью, зимой и весной на дороги. Чтобы смыть эту гадость, надо регулярно мыть машину. Если они застоятся, то вы получите проблемы с электрикой и электроникой», - подчеркнул Хайцеэр.

Он отметил, что размораживающие жидкости не только вредят поверхностям авто при контакте, но к тому же испаряются, а их пар проникает в электронные системы.

Автоэксперты ранее рассказали о трех ошибках водителей, из-за которых машина может превратиться в «ржавое решето».