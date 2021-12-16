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1 час назад

Водителей предупредили о страшной угрозе для машин зимой

Вице-президент Национального автомобильного союза Ян Хайцеэр порекомендовал водителям мыть машины зимой чаще, чем летом, чтобы избежать их повреждения «страшными» реагентами. Об этом сообщает радио Sputnik.

Водителей предупредили об угрозе для машин зимой
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«В крупных городах России на дороги льют страшную смесь. Она налипает на машину и уничтожает ее с утроенной силой, по сравнению с летом, когда только вода и пыль попадают на элементы автомобиля», - подчеркнул автоэксперт.

По его оценке, зимой при ежедневном использовании машину необходимо мыть хотя бы раз в неделю. Если этого не делать, могут пострадать ее дорогостоящие электронные системы.

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«Только представьте, какое количество вредных для машины жидкостей выливается осенью, зимой и весной на дороги. Чтобы смыть эту гадость, надо регулярно мыть машину. Если они застоятся, то вы получите проблемы с электрикой и электроникой», - подчеркнул Хайцеэр.

Он отметил, что размораживающие жидкости не только вредят поверхностям авто при контакте, но к тому же испаряются, а их пар проникает в электронные системы.

Автоэксперты ранее рассказали о трех ошибках водителей, из-за которых машина может превратиться в «ржавое решето».

Первая ошибка - обработка арок колес вибродемпфирующей мастикой без предварительной очистки и обезжиривания. Вторая - установка «самопальной» защиты двигателя. Третьей проблемой эксперты назвали виниловую пленку на капоте и крыльях, которую водители наносят без предварительной подготовки.

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