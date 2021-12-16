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1 час назад

«АвтоВАЗ» приостановил сборку сразу четырех моделей

«АвтоВАЗ» прекратил работу сборочной линии B0 в течение обеих смен 16 декабря, утверждают в сообществе «Нетипичный АвтоВАЗ» в соцсети «ВКонтакте». На этой линии производят модели Lada Largus и XRay, а также Renault Logan и Sandero. Днем ранее работы на линии B0 остановили после первой смены.

«АвтоВАЗ» приостановил сборку сразу четырех моделей
Фото: Михаил Фомичев/РИА «Новости»Михаил Фомичев/РИА «Новости»

Из-за простоя за полтора рабочих дня «АвтоВАЗ» недосчитается около 1 тысячи собранных автомобилей. Это первый простой с 12 ноября для мультибрендовой линии, отмечается в публикации. Два других конвейера «АвтоВАЗа», на которых выпускаются автомобили Lada Granta и Niva, продолжают работать по своим обычным графикам.

Сборочные линии на «АвтоВАЗе» работают с перебоями с июня 2021 года из-за проблем с поставками электронных компонентов.

На прошлой неделе сообщалось, что «АвтоВАЗ» впервые столкнулся с простоями на сборке Lada Vesta. Ранее эксперты оценили, сколько отечественный производитель потерял на простое заводов в 2021 году.

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