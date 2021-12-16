Автоновости
ДТП
Тест-драйвы
Бортжурнал
ПДД
Экзамен
+7° в 
USD 73.85EUR 83.24
Войти в почту
7 минут назад

Москва окажется в плену рекордных пробок

Автомобильный пробки в 8-9 баллов ожидают вечером 16 декабря жителей Москвы. Об этом сообщили в столичном Департаменте транспорта.

По информации ведомства, уже к утру 16 декабря загруженность дорог достигла 4 баллов, движение затруднено на Рязанском, Волгоградском проспектах и Каширском шоссе. При этом свободно получится проехать по проспекту Маршала Жукова, а также Рублевскому и Ленинградскому шоссе.

Ранее Дептранс Москвы предупредил, что загруженность дорог в столице в вечерний час пик в преддверии Нового года будет лоходить до девяти-десяти баллов.

Водителей предупредили об угрозе для машин зимой

Там подчеркнули, что в последние недели года всегда наблюдаются самые большие пробки.

"Причины — предновогодний ажиотаж, курьерские доставки, снегопады, мелкие ДТП, ограничения из-за строительных работ", — пояснили в ведомстве.

В свою очередь в пресс-службе Центра организации дорожного движения добавили, что в утреннее и дневное время пробки в столице будут достигать 6-7 баллов.

"Аналитики ЦОДД прогнозируют рост активных перемещений с 15 декабря... Большая нагрузка будет именно в вечерний час пик — он может начинаться раньше и продолжаться дольше обычного. Мы настоятельно рекомендуем заранее подумать о подарках (их лучше заказывать онлайн) и для поездок по городу пользоваться городским транспортом. Так вы сэкономите время в пути", — сказано в сообщении.

Автоновости,Видео,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители