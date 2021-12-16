Москва окажется в плену рекордных пробок

Автомобильный пробки в 8-9 баллов ожидают вечером 16 декабря жителей Москвы. Об этом сообщили в столичном Департаменте транспорта.
По информации ведомства, уже к утру 16 декабря загруженность дорог достигла 4 баллов, движение затруднено на Рязанском, Волгоградском проспектах и Каширском шоссе. При этом свободно получится проехать по проспекту Маршала Жукова, а также Рублевскому и Ленинградскому шоссе.
Ранее Дептранс Москвы предупредил, что загруженность дорог в столице в вечерний час пик в преддверии Нового года будет лоходить до девяти-десяти баллов.
Там подчеркнули, что в последние недели года всегда наблюдаются самые большие пробки.
"Причины — предновогодний ажиотаж, курьерские доставки, снегопады, мелкие ДТП, ограничения из-за строительных работ", — пояснили в ведомстве.
В свою очередь в пресс-службе Центра организации дорожного движения добавили, что в утреннее и дневное время пробки в столице будут достигать 6-7 баллов.
"Аналитики ЦОДД прогнозируют рост активных перемещений с 15 декабря... Большая нагрузка будет именно в вечерний час пик — он может начинаться раньше и продолжаться дольше обычного. Мы настоятельно рекомендуем заранее подумать о подарках (их лучше заказывать онлайн) и для поездок по городу пользоваться городским транспортом. Так вы сэкономите время в пути", — сказано в сообщении.