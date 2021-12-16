Автошколам предложили восемь новых упражнений

В России представили первый вариант новой учебной программы для кандидатов в водители. Его разработал экспертный центр «Движение без опасности». Документ обсудят в Минпросвещении вместе с руководителями автошкол, сообщает РБК.

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Согласно новой программе, объем теоретических занятий сокращается с 190 до 146 часов, а практических — с 188 до 144 часов. Часть теории нужно изучать самостоятельно под контролем преподавателя. Вместе с этим во время практических занятий предлагается освоить восемь упражнений, однако нужны они исключительно для наработки навыков водителя — проходить их в ГИБДД в таком виде не придется.

В список упражнений вошли «парковка в торговом центре» с отработкой умения отказаться от маневра; движение передним и задним ходом по габаритному тоннелю (умение переключать взгляд и работать рулем с долгими коррекциями); движение по габаритному коридору со смещением в стороны (умение чувствовать габариты при движении вперед и назад); «Ключики» (водитель должен поймать момент, чтобы повернуть в подходящее время); парковка под углом в 90 градусов без ограничений по ширине маневра. Также кандидатам в водители советуют практиковать уже знакомые параллельную парковку и разворот в ограниченном пространстве.

Кроме того, в программе появились вопросы об обеспечении безопасности пользователей средств индивидуальной мобильности (СИМ); будущих водителей хотят учить правилам перевозки детей и установке детских кресел, оформлению ДТП с европротоколом, культуре вождения и этике водителей, а также устройству автомобиля.