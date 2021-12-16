Сотрудники Mercedes-Benz получат рекордную премию

Daimler пообещал сотрудникам подконтрольного ему Mercedes-Benz щедрые выплаты. По итогам непростого 2021 года они получат рекордную премию в размере шести тысяч евро, что равно почти полумиллиону рублей по актуальному на сегодня курсу. Такой новогодний подарок однако достанется не всем: он положен исключительно сотрудникам предприятий на родине компании. Заводы марки за пределами Германии, в том числе в России, останутся без бонуса.

Фото: Daimler Daimler

О грядущих выплатах году Daimler сообщил в официальном пресс-релизе. Согласно ему, их получат порядка 100 тысяч сотрудников Mercedes-Benz: то есть на премии концерн потратит около 600 миллионов евро, или почти 50 миллиардов рублей. Выплачены они будут в феврале следующего года.

Как завершится текущий финансовый год для Mercedes-Benz, пока неизвестно, однако в релизе Daimler отмечает «развитие», которого удалось добиться благодаря самоотдаче сотрудников штутгартской компании.

За первые девять месяцев 2021 года Mercedes-Benz продал 1 617 508 автомобилей по всему миру, улучшив прошлогодний показатель на три процента. Одним из драйверов продаж стал новый S-Class, на котором остановили выбор 62 306 человек – на 45 процентов больше, чем с января по сентябрь прошлого года.

В России за тот же срок марка реализовала 33 805 автомобилей. Самым удачным стал второй квартал, по итогам которого россияне купили 12 401 «Мерседес», а бестселлером стал E-Class с 4985 проданными экземплярами.