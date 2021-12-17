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3 часа назад

Глава АвтоВАЗа: Lada готовит «большой сюрприз» в 2022 году

Президент АвтоВАЗа Николя Мор поделился планами Lada на следующий год. Он заявил, что в 2022-м на российский рынок выйдет сразу несколько новинок, причем одна из них встанет на конвейер ижевского предприятия АвтоВАЗа. Автогигант планирует крупные вложения в подготовку площадки к производству новой модели, которая, по словам Мора, станет «большим сюрпризом». По всей вероятности, речь идет об обновленной Vesta – именно это семейство сегодня выпускает «Lada Ижевск».

Николя Мор: Lada готовит «большой сюрприз» в 2022 году
Фото: © НА ЗАВОДЕ / YouTube© НА ЗАВОДЕ / YouTube

Какие еще модели появятся на рынке в грядущем году, топ-менеджер не уточнил, однако пообещал покупателям «новый опыт».

По его словам, качество, характеристики, а также набор опций новинок будут «на порядок выше», чем у актуальных на сегодняшний день машин Lada. Речь идет, прежде всего, о «подключенных» сервисах, позволяющих управлять некоторыми функциями автомобилей со смартфона: у АвтоВАЗа такой сервис называется Lada Connect, он появился еще в 2018 году. Помимо этого, «на новый уровень» выйдут мультимедийные системы Enjoy и Enjoy Pro.

Согласно рассекреченным ранее производственным планам АвтоВАЗа на следующий год, главной новинкой Lada станет рестайлинговая Vesta FL: ожидается, что серийное производство запустят 1 марта 2022 года. В планах также значится Renault Logan третьего поколения на платформе CMF-B LS и с литровым турбомотором мощностью 91 лошадиная сила. Бюджетный седан встанет на конвейер в мае 2022 года, а продажи начнутся в июне.

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