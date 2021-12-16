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2 часа назад

Пикап Dongfeng на базе Nissan Navara готовится к выходу на российский рынок

Китайская компания Dongfeng планирует привезти в Россию пикап Rich 6 во втором квартале 2022 года.

В Россию приедет пикап Dongfeng на базе Nissan Navara
Фото: Dongfeng Dongfeng

В основе модели Dongfeng Rich 6 лежит платформа пикапа Nissan Navara, копией которого и является новинка. Автомобиль оснащается дизельным мотором объемом 2,5 литра и мощностью 140 л. с., который работает в паре с пятиступенчатой механической коробкой передач и полным приводом с блокировками дифференциала.

Dongfeng

Список базового оснащения включает светодиодные дневные ходовые огни, кондиционер, камеру заднего вида, бесключевой доступ и кнопку запуска двигателя.

Dongfeng

Цены и комплектации пикапа «Рич 6» будут объявлены позже. Новинка станет второй моделью китайского бренда Dongfeng, представленной в России, а пока российским покупателям доступен лишь кроссовер DFM 580 по цене от 1,4 млн рублей. Еще один кроссовер марки, DFM AX7, прекратили продавать на российском рынке в июне этого года.

Автоновости,Nissan Navara,Nissan,
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