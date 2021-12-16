В Россию приедет пикап Dongfeng на базе Nissan Navara

В основе модели Dongfeng Rich 6 лежит платформа пикапа Nissan Navara , копией которого и является новинка. Автомобиль оснащается дизельным мотором объемом 2,5 литра и мощностью 140 л. с., который работает в паре с пятиступенчатой механической коробкой передач и полным приводом с блокировками дифференциала.

Цены и комплектации пикапа «Рич 6» будут объявлены позже. Новинка станет второй моделью китайского бренда Dongfeng, представленной в России, а пока российским покупателям доступен лишь кроссовер DFM 580 по цене от 1,4 млн рублей. Еще один кроссовер марки, DFM AX7, прекратили продавать на российском рынке в июне этого года.