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2 часа назад

Обучение в автошколах изменят

В России представили новый вариант программы для обучения водителей категории «B», пишет Autonews.

Обучение в автошколах изменят
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Программа разработана экспертным центром «Движение без опасности», в дальнейшем ее ждет обсуждение в Минпросвещения совместно с руководителями автошкол.

Объем часов теоретических и практических занятий сокращен со 190/188 часов до 146/144 часов. Предполагается, что часть программы обучающиеся должны изучить самостоятельно под контролем преподавателя.

Во время практических занятий автомобилистам предложат освоить восемь новых упражнений, которые, по словам авторов, нужны исключительно для отработки навыков вождения – сдавать их на экзамене не придется.

Классические упражнения, которые сейчас проходят в автошколах, также останутся в программе. В их числе «Движение по габаритному коридору передним и задним ходом», «Движение по габаритному коридору со смещением в правую и левую стороны передним и задним ходом с поворотами направо и налево», «Движение по габаритному кругу задним и передним ходом со стороны правого и левого борта автомобиля».

В программе появятся вопросы обеспечения безопасности пользователей средств индивидуальной мобильности (СИМ) – самокатов, гироскутеров и т.д. Также водителей научат правилам перевозки детей и обращению с детскими удерживающими устройствами и системой ISOFIX, оформлению ДТП по Европротоколу, контролю над эмоциями и профилактике конфликтных ситуаций на дороге.

Автоновости,
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