Для производства электрокара «Кама» потребуется отдельный завод

Новый проект легкового электромобиля «Кама» представят в первом квартале 2022 года, сообщил гендиректор «КамАЗа» Сергей Когогин, пишет РИА «Новости».

Фото: Максим Блинов/РИА «Новости» Максим Блинов/РИА «Новости»

Когогин попросил не путать прототип камазовского электрокара «Кама-1», который был презентован в Москве в конце 2020 года, и проект «Кама», ставший развитием этого продукта.

Сейчас компания ведет работу с потенциальными инвесторами и презентует проект, рассказал гендиректор «КамАЗа». Для производства «Камы» потребуется отдельный завод.

«У нас нет мощностей под выпуск легковых автомобилей. Либо мы возьмем что-то из того, что есть в стране, либо будем формировать новой завод. Но я в роли инвестора выступаю в этом проекте, не управляющего», — объяснил он.

Ранее сообщалось, что одним из инвесторов проекта «Кама» стал бизнесмен Рубен Варданян. С Когогиным он вложился примерно в равных долях — по 360 млн рублей. «КамАЗ» тоже рассчитывает войти в этот проект ориентировочно на 25%.