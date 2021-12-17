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1 час назад

На «КамАЗе» рассказали, когда покажут новый легковой автомобиль

Новый проект легкового электромобиля «Кама» представят в первом квартале 2022 года, сообщил гендиректор «КамАЗа» Сергей Когогин, пишет РИА «Новости».

Для производства электрокара «Кама» потребуется отдельный завод
Фото: Максим Блинов/РИА «Новости»Максим Блинов/РИА «Новости»

Когогин попросил не путать прототип камазовского электрокара «Кама-1», который был презентован в Москве в конце 2020 года, и проект «Кама», ставший развитием этого продукта.

Сейчас компания ведет работу с потенциальными инвесторами и презентует проект, рассказал гендиректор «КамАЗа». Для производства «Камы» потребуется отдельный завод.

«У нас нет мощностей под выпуск легковых автомобилей. Либо мы возьмем что-то из того, что есть в стране, либо будем формировать новой завод. Но я в роли инвестора выступаю в этом проекте, не управляющего», — объяснил он.

Ранее сообщалось, что одним из инвесторов проекта «Кама» стал бизнесмен Рубен Варданян. С Когогиным он вложился примерно в равных долях — по 360 млн рублей. «КамАЗ» тоже рассчитывает войти в этот проект ориентировочно на 25%.

В сентябре этого года на «КамАЗе» рассказывали «Газете.Ru», что на предприятии перешли от стадии разработки к подготовке серийного выпуска городских электрокаров, причем производство планировалось начать не ранее 2024-2025 года. Электромобиль оценивали в 1-1,3 млн рублей.

Автоновости,Рубен Варданян,Сергей Когогин,Камаз,Газета.Ru,РИА Новости,
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