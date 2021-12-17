Россияне смогут штрафовать друг друга за нарушение ПДД

В России появится специальное приложение, с помощью которого граждане смогут фиксировать нарушения Правил дорожного движения. До 1 июля 2022 года правительство РФ должно внести необходимые изменения в законодательства.

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«Новое федеральное приложение „Народный инспектор“ планируют создать на базе „Помощника Москвы“. При помощи этого сервиса москвичи могут отправить жалобы на нарушения правил стоянки в зоне действия знаков „Остановка запрещена“, „Стоянка запрещена“, на газонах и за неоплату парковки», — передает Autonews.ru.

Ранее президент РФ Владимир Путин поручил правительству РФ внести изменения в законодательство, которые позволят штрафовать за нарушения ПДД по фото и видео. Сейчас правовые нормы не позволяют привлекать к административному наказанию без составления протокола. Поправки должны быть внесены до 1 июля 2022 года.

Эксперт в области фото- и видеофиксации Григорий Шухман отметил, что приложение позволит фиксировать только «статичные нарушения». Пользователь, в частности, не сможет загрузить запись с видеорегистратора. Шухман также отметил, что ГИБДД может не справиться с большим потоком фото и видео с нарушениями. Эксперт полагает, что из-за этого инспекторы начнут штрафовать всех не глядя.