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3 часа назад

Skoda отправит заводы в Чехии в затяжной отпуск

Заводы Skoda Auto в Чехии не будут выпускать автомобили более двух недель - с 23 декабря по 10 января включительно.

Skoda отправит заводы в Чехии в затяжной отпуск
Фото: SkodaSkoda

Необычно затяжные новогодние каникулы связаны с нехваткой электронных комплектующих, сообщило агентство Reuters.

При этом официально рождественский отдых для рабочих Skoda длится только до 1 января 2022 года, остальное - вынужденный простой, во время которого сотрудникам будут платить 80% от зарплаты.

В Skoda говорят, что недопроизводство автомобилей по итогам декабря - 20-25%.

Двухнедельная пауза усугубит дефицит автомобилей Skoda в сбытовой сети.

Впрочем, большинство моделей Skoda для нашего рынка производятся в России же - это Rapid, Octavia, Karoq и Kodiaq.

Автоновости,Skoda,Reuters,
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