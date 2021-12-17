Россияне начнут штрафовать друг друга за нарушения ПДД

Россияне получат возможность наказывать друг друга за нарушения ПДД: к лету 2022 года в стране должно появиться мобильное приложение, позволяющее выписывать штрафы на основании фото и видео. Как сообщает Autonews, мнения автомобилистов о приложении разделились.

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Федеральное приложение под неофициальным названием «Народный инспектор» планируют создать на базе «Помощника Москвы», отмечает издание. Предполагается, что при помощи этого сервиса можно будет жаловаться на стоянку под знаками «Остановка запрещена», «Стоянка запрещена», на газонах и за неоплату парковки.

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Автоюрист Дмитрий Славнов поддержал эту идею. По его мнению, приложение быстро мотивирует водителей отказаться от мелких нарушений.

«Например, поймали в кадр обочечника - ему штраф на 1500 рублей, потом еще через километр нарушение зафиксировал другой человек - нарушителю приходит еще один штраф на 1500 рублей. И такой водитель уже задумается, стоит ли продолжать ехать по обочине», - отметил он.

Эксперт в области фото- видеофиксации Григорий Шухман добавил, что приложение станет односторонним инструментом «пешеход против статичного нарушения»: к примеру, видео с видеорегистраторов в новом приложении загрузить не получится.

Приложение поручил создать президент РФ Владимир Путин по итогам заседания президиума Госсовета, состоявшегося 19 октября 2021 года.

По поручению президента, в РФ должна появиться законодательная возможность штрафовать за отдельные нарушения ПДД без составления протокола об административном правонарушении - на основании материалов фото- и (или) видеосъемки, «полученных с применением специальных мобильных приложений в некорректируемом виде».

По задумке приложение должно быть похоже на «Помощника Москвы», выпущенное в 2015 году. Однако Верховный суд фактически запрещал использовать его для назначения административных наказаний, постановив, что штрафовать можно только с помощью дорожных камер.

При автоматической фиксации нарушений с помощью камер существует особый порядок привлечения нарушителей к ответственности: протокол об административном правонарушении не составляется, а постановление по делу выносится без участия владельца авто и сотрудника ГИБДД. В суде сочли, что мобильный телефон или видеорегистратор не могут считаться автоматическим средством фиксации, так как управляются человеком.

При этом в городском Департаменте транспорта обращали внимание, что приложение позволяет однозначно определять дату, точное время и место фиксации. По словам чиновников, у «Помощника Москвы» есть полный набор сертификатов, поверок и документации, позволяющей считать его средством автоматической фиксации. Одна из самых частых жалоб через приложение - парковка на газоне.