Долги по водительским штрафам будут взыскиваться автоматически

«Стоит дать лихачу безнаказанно летать по дорогам год-другой, и искать его придется уже среди обломков его собственной машины. Теперь же есть большая вероятность, что нарушители не смогут, как прежде, накапливать штрафы. Ведь следить за исполнением финансовых наказаний начнут роботы, которые никогда не спят и ничего не упускают», — говорится в публикации.