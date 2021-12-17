Долги по водительским штрафам будут взыскиваться автоматически

Долги по водительским штрафам будут взыскиваться в автоматическом режиме, пишет «Российская газета». Сообщается, что соответствующий закон о внедрении цифровых новаций в работу Федеральной службы судебных приставов (ФССП) Госдума приняла в третьем чтении.
Взысканием штрафов займется искусственный интеллект, он начнет выявлять неплательщиков, заводить дела и находить счета штрафников в банках. Система приступит к исполнению наказания сразу, как только истечет срок оплаты водительского штрафа. Это должно упростить работу ФССП.
«Стоит дать лихачу безнаказанно летать по дорогам год-другой, и искать его придется уже среди обломков его собственной машины. Теперь же есть большая вероятность, что нарушители не смогут, как прежде, накапливать штрафы. Ведь следить за исполнением финансовых наказаний начнут роботы, которые никогда не спят и ничего не упускают», — говорится в публикации.
Отмечается, что, согласно планам цифрового развития ведомства, к 2023 году 80% решений службы принудительного исполнения должны приниматься автоматически.
Ранее сообщалось, что в следующем году в России появится приложение, с помощью которого граждане смогут «штрафовать» нарушителей за незнание правил дорожного движения.