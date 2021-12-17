Власти хотят изменить автомобильный «налог на роскошь»

Российские власти обсуждают повышение ценовой планки для определения автомобилей, которые попадают под повышенный транспортный налог. О ходе обсуждений рассказал глава Минпромторга Денис Мантуров, пишет ТАСС.
«Вы имеете в виду повышение начальной планки? Да, обсуждаем, потому что нужно, чтобы справедливость была», — цитирует министра агентство.
Планка в 3 млн рублей для «налога на роскошь» была установлена в 2014 году. Семь лет спустя стоимость нового отечественного автомобиля выросла более чем в два раза, а иномарки российской сборки подорожали в 1,4 раза, писала ранее «Газета.Ru» (данные Росстата по состоянию на апрель 2021 года). За последние пять лет количество позиций дорогих машин в этом реестре возросло почти вдвое — с 708 до 1389.
Согласно действующему законодательству, владельцы машин стоимостью от 3 млн до 5 млн рублей обязаны платить транспортный налог с коэффициентом 1,5. Владельцы машин дороже 5 млн рублей должны платить налог в двойном размере, дороже 10 млн рублей — в тройном.