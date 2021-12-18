В МВД выступили с заявлением после сбоя в системе ГИБДД

В работе системы Государственной инспекции безопасности дорожного движения (ГИБДД) произошел сбой, говорится в сообщении, опубликованном на сайте «МВД Медиа».
«Региональные подразделения Госавтоинспекции были вынуждены приостановить оказание государственных услуг гражданам, связанных с регистрацией автомототранспортных средств, выдачей водительских удостоверений, а также ограничить доступ к информации о наложенных административных штрафах за нарушения ПДД», — сообщили в МВД.
В министерстве добавили, что настоящий момент технические специалисты занимаются ликвидацией последствий сбоя, были приняты необходимые меры реагирования. Как было отмечено, такие случаи единичны.