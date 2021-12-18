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2 часа назад

В МВД извинились за сбой в информационной системе ГИБДД

В работе системы Государственной инспекции безопасности дорожного движения (ГИБДД) произошел сбой, говорится в сообщении, опубликованном на сайте «МВД Медиа».

В МВД выступили с заявлением после сбоя в системе ГИБДД
Фото: ТАССТАСС

«Региональные подразделения Госавтоинспекции были вынуждены приостановить оказание государственных услуг гражданам, связанных с регистрацией автомототранспортных средств, выдачей водительских удостоверений, а также ограничить доступ к информации о наложенных административных штрафах за нарушения ПДД», — сообщили в МВД.

В министерстве добавили, что настоящий момент технические специалисты занимаются ликвидацией последствий сбоя, были приняты необходимые меры реагирования. Как было отмечено, такие случаи единичны.

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Кроме того, ведомство принесло извинения за доставленные неудобства.
Автоновости,ГИБДД,МВД,
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