ГИБДД подписалась на аккаунты нарушающих ПДД блогеров

ГИБДД Москвы подписалась на аккаунты автоблогеров в социальных сетях, чтобы следить за возможными правонарушениями на дорогах, заявил руководитель столичной Госавтоинспекции Александр Быков, пишут «Известия».

Фото: РИА Новости РИА Новости

Он уточнил, что ведомство активно пользуется интернетом и отслеживает действия тех, кто пытается пропагандировать нарушение правил дорожного движения (ПДД).

«Правовую оценку по каждому такому случаю мы обязательно даем», — отметил он.

Быков добавил, что в отношении 150 человек за такие посты были приняты более 600 мер административного воздействия.