Автоновости
ДТП
Тест-драйвы
Бортжурнал
ПДД
Экзамен
+11° в 
USD 73.73EUR 83.50
Войти в почту
30 минут назад

ГИБДД Москвы подписалась на аккаунты нарушающих ПДД автоблогеров

ГИБДД Москвы подписалась на аккаунты автоблогеров в социальных сетях, чтобы следить за возможными правонарушениями на дорогах, заявил руководитель столичной Госавтоинспекции Александр Быков, пишут «Известия».

ГИБДД подписалась на аккаунты нарушающих ПДД блогеров
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Он уточнил, что ведомство активно пользуется интернетом и отслеживает действия тех, кто пытается пропагандировать нарушение правил дорожного движения (ПДД).

«Правовую оценку по каждому такому случаю мы обязательно даем», — отметил он.

Быков добавил, что в отношении 150 человек за такие посты были приняты более 600 мер административного воздействия.

В ноябре в ДТП на Кутузовском проспекте в центре Москвы погиб известный блогер Саид Губденский. Погибший вел блог на автомобильную тематику в соцсетях. На его аккаунт было подписано около 500 тысяч человек.
Автоновости,Александр Быков,ГИБДД,газета "Известия",
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители