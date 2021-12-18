Таксисты более 400 тысяч раз нарушали ПДД в Москве за год

«В текущем году нашими сотрудниками выявлено более 400 тыс. нарушений, допущенных водителями такси. И выявляются достаточно интересные факты, когда водители, работая в такси, умудряются у нас в следующую смену пытаться подработать где-то, в том числе и за рулём общегородского транспорта», — заявил Быков.