Автоновости
ДТП
Тест-драйвы
Бортжурнал
ПДД
Экзамен
+6° в 
USD 73.73EUR 83.50
Войти в почту
2 часа назад

МВД устранило причину масштабного сбоя в системе ГИБДД

Технические специалисты Министерства внутренних дел (МВД) России устранили причину масштабного сбоя в работе информационных ресурсов ведомства. Об этом в воскресенье, 19 декабря, сообщается на сайте МВД Медиа.

МВД устранило причину масштабного сбоя в системе ГИБДД
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Уточняется, что уже с понедельника, 20 декабря, регистрационно-экзаменационные подразделения будут работать.

Крупный сбой в работе информационной системы ГИБДД произошел 18 декабря. Отмечалось, что из-за него россияне временно не могли получить водительские удостоверения, а также зарегистрировать транспортное средство. Возобновить оказания услуг для граждан планировалось 19 декабря, однако позже стало известно, что служба не сможет этого сделать.

Автоновости,ГИБДД,МВД,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители